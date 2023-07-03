Внезапный частичный паралич: у режиссера Александра Митты случилось то, что опровергал сын

Режиссера и народного артиста России Александра Митту, по предварительной информации, госпитализировали в больницу имени Боткина с частичным параличом. Об этом сообщил осведомленный источник.

Его сын Евгений опровергал информацию о частичном параличе у кинодеятеля. Он утверждал, что «все нормально». Хотя в то же время были данные, что именно родственник вызвал скорую помощь.

Как пишет Пятый канал со ссылкой на источник, Митте поставили диагноз, связанный с сердечными проблемами.

Митте год назад потерял жену. Со своей супругой он прожил более 50 лет. В марте режиссер перенес коронавирус.

Ранее мы писали, что 84-летнюю актрису Лидию Федосееву-Шукшину выписали из больницы после инсульта. Появилась информация, что она переведена в реабилитационный центр.