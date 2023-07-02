Актриса Лидия Федосеева-Шукшина тайно переведена из больницы в реабилитационный центр

84-летняя Лидия Федосеева-Шукшина тайно выписана из больницы, куда она попала с ишемическим инсультом почти месяц назад. Актриса переведена в реабилитационный центр.

Как сообщила ее дочь Ольга, народная артистка РСФСР находится в руках профессиональных врачей. Лидию Николаевну теперь ждёт длительный курс реабилитации, помогающий восстановить основные двигательные функции.

Медики прогнозируют примерно три недели лечения для актрисы. После этого Шукшина поедет в санаторий с неврологическим направлением, передает Пятый канал.

Отмечается, что на данный момент Лидия Николаевна находится в хорошем состоянии, врачи фиксируют положительную динамику.

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