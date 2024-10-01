Внезапно стала пропадать речь: выяснились новые детали госпитализации Василия Ливанова

У 89-летнего актера Василия Ливанова перед госпитализацией стала внезапно пропадать речь. На это обратила внимание супруга – она вызвала скорую.

Новые подробности госпитализации Ливанова сообщает mk.ru.

Известному по роли Шерлока Холмса актеру стало плохо в воскресенье 30 сентября. В тот момент он находился в квартире, расположенной на улице Большая Дмитровка.

Ливанов жаловался, что не может говорить. Прибывшие врачи приняли решение госпитализировать актера, так как опасались инсульта.

Его доставили в НИИ им. Склифосовского, актера положили в отделение нейрореанимации. Уточняется, что Ливанов хорошо перенес дорогу от дома до больницы. Сейчас врачи наблюдают за его состоянием.

Ранее невестка Ливанова Екатерина опровергла информацию об инсульте. Она сообщила, что актер находится дома, получает лечение.