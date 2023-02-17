Внезапная смерть: актриса Агриппина Стеклова замолчала после трагедии в семье

Дочь знаменитого актера Владимира Стеклова пошла по его стопам. 50-летняя Агриппина запомнилась ролью императрицы Екатерины II, а теперь сыграла полковницу Ельцову в сериале «Пробуждение». Но женщина наотрез отказывается от интервью. Причина молчания может быть в ранней смерти родного ей человека.

В феврале прошлого года неожиданно не стало 52-летнего Андрея Зябликова, который был однокурсником Агриппины и тем, от которого она родила сына. СМИ пишут, что молодой парень отказывался жениться на девушке и долгое время не участвовал в судьбе наследника. Стеклова даже не дала ребенку фамилию отца.

С годами уже бывшие возлюбленные смогли найти общий язык и даже подружились. У актрисы появился новый муж – Владимир Большов, с которым она играет в театре «Сатирикон». При этом женщина хорошо общалась с Андреем и являлась соавтором его спектаклей.

Когда стало известно о смерти Зябликова, Агриппина не проронила ни слова. Сын Даниил тоже не стал высказываться по этому поводу, даже в соцсетях. Многие считают, что семье слишком тяжело об этом говорить. Тем более что смерть мужчины окутана тайной. До сих пор не афишируется, что именно стало причиной трагедии.

Ранее мы писали о том, что недавнее появление актрисы Татьяны Друбич вызвало много вопросов у ее поклонников. Женщина была вся в черном и сторонилась коллег.