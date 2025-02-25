Внесли с перечь экстремистов и террористов: Захар Прилепин ответил, как относится к новому статусу Полозковой*

Росфинмониторинг опубликовал список, согласно которому поэтесса Вера Полозкова* внесена в перечень экстремистов и террористов на территории России. NEWS.ru попросил у писателя Захара Прилепина прокомментировать эту новость, на что он произнес короткий спич про людей, причастных к убийству его друзей.

Находясь за границей, Полозкова* критиковала порядки на родине, а также высказывалась против проведения специальной военной операции. Помимо этого, поэтесса занимается тем, что оказывает финансовую помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Прилепин воздержался от того, чтобы конкретно прокомментировать внесение Веры* в список террористов. Вместо этого писатель заявил, что хотел бы знать другое.

«Меня интересуют только заказчики убийств моих товарищей — Саши Злого Шубина, Арсена Моторолы Павлова, Александра Владимировича Захарченко», — отметил Захар.

Ранее Прилепин получил благодарность от президента России Владимира Путина. Писатель и по совместительству полковник Росгвардии нес службу в зоне СВО.

*внесена в перечь экстремистов и террористов на территории России