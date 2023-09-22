Внешности Ларисы Гузеевой вынесли неутешительный вердикт

Визажист Обухова оценила внешность Ларисы Гузеевой, об этом сообщает PopCornNews.

Телеведущая вновь появилась на телеэкранах страны, а значит, внешность Ларисы Гузеевой снова активно обсуждают в соцсетях. Специалист по макияжу Юлия Обухова напомнила, что телеведущей уже 64 года, а значит, идеальным ее лицо быть не может.

Визажист рассказала, что у Гузеевой сильно выделяются морщинки и мешки под глазами. А вот к тем, кто наносит макияж звезде, вопросов нет.

«В 64 года невозможно выглядеть на 18, как бы мы ни старались. В этом возрасте важно чувство меры. У Ларисы оно есть», — объяснила специалист.

Лариса Гузеева с первыми выпусками шоу «Давай поженимся» успела сделать несколько громких заявлений. Так, знаменитость высказалась о меркантильности некоторых девушек, осудив их.

«С чего вы взяли, девочки, что мужчина вам что-то должен?! Если вы состоятельны, у вас есть деньги, квартира, и вы зарабатываете, то покупайте себе сами платье свадебное, сапоги, шубы, сумки», — объясняла она.

Ранее мы писали о том, что Лариса Гузеева назвала одну из участниц шоу «Давай поженимся» эскортницей. Телеведущая таким образом ответила на колкие замечания со стороны девушки.