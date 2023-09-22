«Похожа на эскортницу»: Лариса Гузеева публично унизила участницу шоу «Давай поженимся»

Лариса Гузеева назвала участницу шоу «Давай поженимся» эскортницей, об этом сообщает The Voice.

В студию программы пришла 21-летняя девушка Варвара. Она надеялась найти жениха, но наткнулась на критику ведущей Ларисы Гузеевой. Сначала актриса заявила, что девушку ждет тяжелая судьба из-за ее привлекательности.

«Я через все это проходила — через все эти сальные взгляды взрослых дядек, через все эти приставания. Доказать взрослым теткам, что ты не виновата, невозможно», — заявила Гузеева.

Варвара согласилась с телеведущей и обратила внимание на тот факт, что ни потенциальные женихи, ни ведущие шоу не поинтересовались ее образованием.

«Ларисочка, заметьте — за всю программу мы миллион раз обсудили мои сделанные сиськи, но ни разу не затронули тему, на кого я училась в МГУ. А у меня красный диплом. Никому это не стало интересно», — обиделась девушка.

Этот упрек задел Гузееву, она заявила, что участница шоу похожа на эксортницу и скорее всего берет деньги с мужчин за свои услуги.

«Похожа Варвара на эскортницу? Очень. Будут ли мужчины предлагать ей очень большие деньги? Конечно. Поведется ли на них когда-нибудь Варвара? Конечно. Если не поведется – будет дурой», — рассказала актриса.

Ранее мы писали о том, что Лариса Гузеева считает супруга своей собственностью. Артистка заявила, что может делать с мужем все, что она захочет.