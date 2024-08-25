«Внешность не имеет значения»: Киркоров рассказал, каких женщин любят успешные мужчины

Звезда отечественной эстрады Филипп Киркоров побывал на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в «Сириусе». Во время беседы с журналистами певец рассказал, каких женщин предпочитают успешные мужчины.

Киркоров постоянно находится в окружении представительниц прекрасного пола. Корреспонденты решили выяснить у исполнителя, на что он обращает внимание в них. Оказалось, что внешность для популярного певца не так важна. В первую очередь он смотрит на таланты и благородные черты характера.

«Только талантливые и благородные… Внешность не имеет значения», — передает слова Киркорова Пятый канал.

Ранее продюсер Яна Рудковская заявила, что Киркоров активно занимается спортом. По ее словам, пластические операции не могут дать такое тело в короткий срок.