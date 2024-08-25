Пластические операции не могут дать такое тело: Рудковская заявила, что Киркоров активно занимается спортом
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Многих удивила физическая форма популярного российского исполнителя Филиппа Киркорова. Певец предстал перед публикой в майке, которая открыла публике накаченные руки знаменитости. Некоторые считают, что Киркоров вновь прибегнул к пластическим операциям. Однако, по словам продюсера Яны Рудковской, секрет успеха артиста не в этом.
Журналисты узнали от супруги Евгений Плющенко, как Киркоров достиг такой хорошей формы. Рудковская заявила, что Филипп активно занимается спортом, передает Telegram-канал Звездач.
«Ни одни пластические операции в такой срок не могут дать такого результата», — объяснила Яна.
Также продюсер отметила, что артисту пришлось отказаться от многих продуктов. Например, он заменил любимые бутерброды и газировку на бутерброды.
Ранее Киркоров заявил, что татуировки на его теле ненастоящие. По словам певца, в скором времени они смоются.