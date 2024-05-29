«Сегодня был нервный срыв»: жена звезды «Слова пацана» Минекаева изображает счастливую мать

Актриса Азиза Минекаева, супруга звезды «Слова пацана» Рузиля Минекаева, пожаловалась фанатам на нервный срыв. По словам девушки, май для нее стал очень сложным месяцем.

Азиза поделилась накипевшим на странице в одной из социальных сетей. Она рассказала, что испытала нервный срыв с утра. Чтобы прийти в себя, супруге Минекаева пришлось запереться в ванной и дать выход эмоциям.

«Сегодня был нервный срыв. Закрылась в ванной, проревелась и пошла снимать контент, делая вид, что я счастливая мать», — написала девушка.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, Азизе пришлось отправиться на генеральную репетицию спектакля, в котором ей предстоит играть.

Ранее сообщалось, что Forbes включил звезду «Слова пацана» Минекаева в список перспективных россиян. Авторы материала отметили одну из главных ролей молодого человека в нашумевшем проекте — Марата.