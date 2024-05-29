passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 29 мая 2024, 14:38
1 мин.

«Сегодня был нервный срыв»: жена звезды «Слова пацана» Минекаева изображает счастливую мать

Супруга актера из «Слова пацана» Минекаева заявила, что пережила нервный срыв.
«Сегодня был нервный срыв»: жена звезды «Слова пацана» Минекаева изображает счастливую мать

© Starface.ru

Актриса Азиза Минекаева, супруга звезды «Слова пацана» Рузиля Минекаева, пожаловалась фанатам на нервный срыв. По словам девушки, май для нее стал очень сложным месяцем.

Азиза поделилась накипевшим на странице в одной из социальных сетей. Она рассказала, что испытала нервный срыв с утра. Чтобы прийти в себя, супруге Минекаева пришлось запереться в ванной и дать выход эмоциям.

«Сегодня был нервный срыв. Закрылась в ванной, проревелась и пошла снимать контент, делая вид, что я счастливая мать», — написала девушка.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, Азизе пришлось отправиться на генеральную репетицию спектакля, в котором ей предстоит играть.

Ранее сообщалось, что Forbes включил звезду «Слова пацана» Минекаева в список перспективных россиян. Авторы материала отметили одну из главных ролей молодого человека в нашумевшем проекте — Марата.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Артем Хохлов
Теги:
актриса
мать