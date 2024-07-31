«Внешний вид выдает»: в окружении Глюкозы прокомментировали слухи о рехабе

Знакомый певицы Глюкозы, общественный деятель Никита Лушников заявил, что слухи о рехабе певицы похожи на вброс от продюсера Максима Фадеева. По его словам, никто не обращался в реабилитационный центр по поводу исполнительницы.

Его комментарий приводит сайт Kp.ru.

Лушников знаком с мужем артистки и ее окружением, много раз пересекался на мероприятиях и на отдыхе.

«Наталья никогда не производила впечатление человека, у которого могут быть проблемы с зависимостями… Поверьте, внешний вид всегда выдает», - поделился Лушников и отметил, что Глюкоза всегда безупречно выглядит и тщательно следит за собой.

Он вспомнил, что наличие зависимости было заметно у певицы МакSим и артиста Матранг.

«А Наташа, столкнувшись с тяжелыми жизненными обстоятельствами, просто дала слабину, попала в неудобную ситуацию. По моей информации, никто ни в какой рехаб не обращался. Если бы так было, я бы уже узнал. Все это больше похоже на вброс от Макса Фадеева», — рассказал источник.

Глюкозу обсуждают с 20 июля, когда она выступила в неадекватном состоянии в Красноярске. Примечательно, что недавно певица решила осветлить до почти белого цвета брови. Стилист и бровист Анастасия Погребная прокомментировала новый образ звезды.

Она считает, что в случае с Глюкозой – это способ самовыражения. Как рассказала специалист сайту WHOOPEE.ru, процедура безопасна и безвредна для бровей. Погребная отметила, что осветление бровей популярно среди звезд.

«Этот тренд мы наблюдаем последние два года, особенно среди моделей на западе. Однако такой подход выбирает узкий сегмент людей», — поделилась эксперт.

Ранее появилась информация о том, что команда Глюкозы хочет отправить ее на лечение в рехаб.