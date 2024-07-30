Команда певицы Глюкозы хочет отправить ее на лечение в рехаб. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

После скандального выступления Глюкозы на Дне металлурга в Красноярске близкие певицы и члены ее команды решили отправить знаменитость на лечение в рехаб. Как сообщают журналисты, с местом пока не определились — клинику ищут по всему миру, однако не исключено, что лечение певица будет проходить в том же учреждении, где была ее коллега МакSим.

Близкие знаменитости ищут рехаб, в котором Глюкозе помогут «прокапаться, очиститься и стабилизировать состояние после нервных срывов».

Отметим, несмотря на нестабильное состояние артистки, она продолжает частные выступления. Однако после скандального концерта в Красноярске к ней приставили двух охранников, которые сопровождают ее на гастролях.

Напомним, 20 июля на концерте в честь Дня металлурга зрители заподозрили Глюкозу в употреблении алкогольных напитков — певица на сцене вела себя неадекватно и не попадала в ноты.

Ранее мы писали о том, что певица Глюкоза заплатила Фадееву 60 млн рублей за право на псевдоним.