Внешний вид беспокоит: врачи сняли Анастасию Мельникову с лекарств и прописали питание, как у диабетиков

Актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова долгое время лечилась от болезни, о которой умалчивает. На фоне терапии она сильно поправилась – сегодня врачи отменили препараты и назначили жесткую диету.

Лишний вес – проблема, которая всю жизнь сопровождает актрису. Чтобы сохранять фигуру, ей приходилось отказываться от пирогов, а сейчас тем более.

Мельникова не гонится за идеальным силуэтом – ей приходится делать выбор в пользу здоровья и следовать рекомендациям врачей.

Лекарства, которые вызвали реакцию с отеками, ей отменили. Сейчас Мельникова «лечится» при помощи жесткой диеты – ей нельзя употреблять ни фрукты, ни сухофрукты. Хлеб разрешен, но только без ржаной и пшеничной муки.

«Ни хурму, ни виноград, ни инжир, ни бананы — это все я не ем… На фоне лечения у меня подскочил сахар, так что диета стала еще строже, как у диабетиков», - сообщила она.

На фоне ограничений актриса сбросила несколько килограммов – некоторая одежда стала ей велика. Основной цвет ее одежды – черный. Так будет «до определенной даты летом».

На сегодняшний день Мельникова полна сил: в ее планах – продолжить восстанавливать здоровье, сниматься в кино и играть в театре.

Ранее сообщалось, что Мельникова проходит гормональную терапию. Также говорилось об операциях, после которых актриса передвигалась только на коляске.