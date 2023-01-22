12:10, 22 января 2023
1 мин.
Распухшая Анастасия Мельникова терпит гормональную терапию из-за серьезной болезни
Анастасия Мельникова борется со страшной болезнью.
Уже больше года актриса сериала «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова борется с трудным недугом. В этом звезда призналась, когда поклонники отметили ее располневший вид.
Оказалось, что актриса сидит на гормональной терапии. Недавно врачи делали Мельниковой несколько операцию, после чего она могла передвигаться только на коляске.
О диагнозе не сообщают даже самой Мельниковой. Однако актриса не теряет позитивный настрой и поведала журналистам, что обращается к Богу.
Ранее мы писали, что Анастасия Мельникова рассказала, как и когда её жизнь превратилась в трагедию.
Источник фото:Starface
Источник:Пятый канал
Автор:Галина СьюТеги:
#врач