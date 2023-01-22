Распухшая Анастасия Мельникова терпит гормональную терапию из-за серьезной болезни

Уже больше года актриса сериала «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова борется с трудным недугом. В этом звезда призналась, когда поклонники отметили ее располневший вид.

Оказалось, что актриса сидит на гормональной терапии. Недавно врачи делали Мельниковой несколько операцию, после чего она могла передвигаться только на коляске.

О диагнозе не сообщают даже самой Мельниковой. Однако актриса не теряет позитивный настрой и поведала журналистам, что обращается к Богу.

Ранее мы писали, что Анастасия Мельникова рассказала, как и когда её жизнь превратилась в трагедию.