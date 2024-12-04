Внебрачный сын Жириновского Олег Эйдельштейн официально взял фамилию отца

Внебрачный сын ушедшего из жизни в 2022 году Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн официально сменил фамилию. В паспорте он теперь записан как Олег Жириновский.

В июне суд удовлетворил иск Эйдельштейна, заявлявшего, что он законный наследник Жириновского. Но уже законный сын политика Игорь Лебедев после этого обжаловал решение, и фемида встала на его сторону.

Теперь Эйдельштейн сменил паспорт. В документе он записан под фамилией Жириновский, пишет Telegram-канал Mash.

До 2017 года считалось, что у политика только один сын — Игорь Лебедев. Однако, приехав в Северную Осетию по работе, Жириновский перед прессой публично представил Олега и назвал его своим родственником. Известно, что он унаследовал фамилию кровного отца Владимира, а сам политик взял фамилию первого мужа матери.

В 2022 году телеведущий Андрей Малахов поинтересовался у Олега об оставленном ему наследстве. Тогда он заявил, что в 2010 году Жириновский составил завещание. Однако якобы потом документ изменили, поэтому Эйдельштейн собирается бороться за наследство отца.

Известно, что у бывшего лидера ЛДПР также есть внебрачная дочь Анастасия.

Ранее внебрачный сын Владимира Жириновского рассказал о последних днях жизни политика в больнице.