«Самое страшное»: внебрачный сын Жириновского заявил о предсмертных мучениях отца

Внебрачный сын Владимира Жириновского рассказал о последних днях жизни политика в больнице. Об этом стало известно в эфире шоу «Новые русские сенсации».

Владимир Жириновский умер от ковида. В последние дни жизни рядом с ним находился Олег Эйдельштейн, внебрачный сын. По словам Олега, отец перенес настоящие мучения в больнице. Так, например, наследник Жириновского утверждает, что его привязывали к кровати.

«Самое страшное, через что он прошел, это то, что его привязывали. Потому что у него трубка стояла и он мог ее вырвать. Иногда в тайне, когда он спит, я его развязывал», — высказался Олег.

Также наследник Владимира заявил, что политик скрывал информацию о болезни. По словам Олега, он узнал о тяжелом состоянии отца из СМИ.

«Когда приехал, он находился в барокамере и все время на землю показывал. Мне кажется, он и это предвидел, что его два месяца будут мучить», — сообщил сын Жириновского.

Ранее внебрачный сын Жириновского начал борьбу за наследство отца. Подробности читайте в этой новости.