Внебрачный сын Жени Белоусова судится с сестрой за наследство: не только квартира

Внебрачный сын певца Жени Белоусова хочет отсудить у сестры наследство и хиты отца. Об этом сообщает Kp.ru.

Напомним, что известного исполнителя не стало 2 июня 1997 года. После стольких лет молчания выяснилось, что его внебрачный сын Роман подал иск в столичный суд. Мужчина не был включен в число наследников, но хочет получить свою долю. Эту ситуацию прокомментировал звездный адвокат Сергей Жорин.

Юрист объяснил, что борьба идет за трехкомнатную квартиру на юго-востоке столицы, на территории района Лефортово. Кроме того, возможно, что на момент смерти у Белоусова могли быть денежные накопления и имущество.

Оказалось, что внебрачный сын знаменитости намерен отсудить не только квартиру, но и права на хиты отца. Отмечается, что дочь Белоусова даже не захотела говорить об этом, поэтому мужчина обратился в суд.

«Как оказалось, Кристина и сама до сих пор не вступила в наследство в отношении интеллектуальной собственности Жени Белоусова. Буквально на днях она пыталась это сделать, получив свидетельство у нотариуса. Но мы вмешались, показали документы Романа, и нотариус отказал Кристине. Это наша первая маленькая победа», – рассказал Жорин.

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