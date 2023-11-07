Орбакайте или Лиза с Гарри: кому из детей Аллы Пугачевой достанется все ее имущество после смерти
Юрист Подгрудкова рассказала, как дети Аллы Пугачевой поделят ее имущество .
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Певица Алла Пугачева продолжает путешествовать по миру и ведет достаточно активный образ жизни. Разговоры о возможном уходе звезды из жизни даже не ведутся, однако она сама уже позаботилась об исполнении своей последней воли. По данным СМИ, исполнительница переписала все имущество на детей — Лизу и Гарри. Но у Примадонны есть еще старшая дочь — Кристина Орбакайте. Сайт «Страсти» решил поинтересоваться у юриста по гражданскому праву Анастасии Подгрудковой, на что может рассчитывать старшая наследница Пугачевой, если ее все-таки не включили в завещание.
Не так давно Примадонна приезжала в Россию на несколько дней. Сначала цель визита певицы на родину была скрыта ото всех. Однако потом начали появляться слухи. Согласно одному из них — Пугачева переписала все свое имущество на Лизу и Гарри. При этом, по словам юриста, Орбакайте тоже имеет право на часть наследства, даже если ее не включили в завещание. Однако певице необходимо соблюсти одно важное условие.
По закону несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя имеют право на обязательную долю в наследстве вне зависимости от того, что указано в завещании. Таким образом, Кристина Орбакайте сможет претендовать на обязательную долю в наследстве, если она соответствует критериям, перечисленным в законе, а именно является нетрудоспособной, например.
Анастасия Подгрудкова
Юрист по гражданскому праву, член Московской торгово-промышленной палаты, управляющий партнер компании BNP Consulting
Получается, что Орбакайте может попытать счастье в суде. Но даже у нее не много шансов на то, чтобы завладеть большой долей. Так, Кристине могут значительно уменьшить долю или же вовсе ее не предоставить, если будет доказано, что для Лизы и Гарри это имущество является основным источником средств для существования, заключила юриста.
Ранее сообщалось, что Пугачева сменила отдельный вагон поезда на стандартное VIP-купе. Теперь звезде приходится путешествовать с другими пассажирами.