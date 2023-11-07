Орбакайте или Лиза с Гарри: кому из детей Аллы Пугачевой достанется все ее имущество после смерти

Певица Алла Пугачева продолжает путешествовать по миру и ведет достаточно активный образ жизни. Разговоры о возможном уходе звезды из жизни даже не ведутся, однако она сама уже позаботилась об исполнении своей последней воли. По данным СМИ, исполнительница переписала все имущество на детей — Лизу и Гарри. Но у Примадонны есть еще старшая дочь — Кристина Орбакайте. Сайт «Страсти» решил поинтересоваться у юриста по гражданскому праву Анастасии Подгрудковой, на что может рассчитывать старшая наследница Пугачевой, если ее все-таки не включили в завещание.

Не так давно Примадонна приезжала в Россию на несколько дней. Сначала цель визита певицы на родину была скрыта ото всех. Однако потом начали появляться слухи. Согласно одному из них — Пугачева переписала все свое имущество на Лизу и Гарри. При этом, по словам юриста, Орбакайте тоже имеет право на часть наследства, даже если ее не включили в завещание. Однако певице необходимо соблюсти одно важное условие.