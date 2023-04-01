Внебрачный сын Валерия Золотухина раскрыл шокирующие факты о смерти актера

Валерий Золотухин ушел из жизни 10 лет назад. Недавно его внебрачный сын Иван от Ирины Линдт признался, что поначалу не знал о смерти отца. Мальчику сообщили, что отец отправился надолго в командировку.

Сейчас поклонники и коллеги отмечают, что Иван Золотухин стал копией отца. Начинающему актеру уже удалось добиться нескольких ролей в сериалах. Наследник артиста ещё учится в Московской театральной школе имени Олега Табакова.

Иван Золотухин отмечает, что хочет стать таким же прекрасным актером, как и отец. Однако у него есть собственный путь, цели и планы.

Ранее мы писали, что сын Валерия Золотухина стал священником.