Сын Валерия Золотухина стал священником

Судьба первого сына знаменитого артиста сложилась непросто. К моменту рождения Дениса отношения между Валерием Золотухиным и Ниной Шацкой разладились. Когда мальчику исполнилось восемь, супруги расстались.

Новый муж Шацкой – актер Леонид Филатов – мечтал, чтобы подросток освоил какую-нибудь творческую профессию. Но Денис, поступив после армии во ВГИК, бросил престижный вуз. И в тайне от всех уехал в Троице-Сергиеву Лавру.

Сегодня у клирика Никольского храма в подмосковном селе Ермолино отца Дионисия шестеро детей. Пятеро уже взрослые: Ольга служит регентом в Покровском женском монастыре, Татьяна – юрист, Алексей – без пяти минут врач, Никон отслужил в армии и готовится стать студентом.

По стопам деда пошла лишь внучка Маша. Девушка окончила актерский факультет Высшей школы сценических искусств и стала актрисой театра «Сатирикон». Ее первая кинороль в картине Сергея Урсуляка «Праведник» заслужила высокую оценку как у зрителей, так и у специалистов.