Внебрачный сын Пьера Нарцисса впервые в жизни приедет в Москву

Внебрачный сын певца Пьера Нарцисса собирается приехать в Россию летом. Об этом сообщил бывший директор артиста Сергей Дворцов. По его словам, сын Нарцисса посетит Красную площадь, а также снимется в передаче.

Подробности выяснил сайт mk.ru.

Дворцов узнал о существовании внебрачного сына Андрэ после смерти Нарцисса – о родственнике ему рассказала вдова. Сейчас они редко общаются с женщиной – та вышла замуж за певца Евгения Шахрая.

«А у Нарцисса действительно есть внебрачный сын Андрэ, который живет на родине, в Камеруне», - рассказал Дворцов.

По его словам, Андрэ профессионально занимается футболом и похож на отца. Дворцову известно, что сын «безумно горевал» после смерти отца – он хотел приехать в Россию. Этим летом его планы должны осуществиться.

«В этом году он все-таки собирается это сделать, скорее всего, летом. У нас намечены уже съемки в программе…», - рассказал о планах экс-директор Нарцисса.

Андрэ недавно был на могиле певца в Камеруне – она помещена в склеп, там установлен белый памятник, ограда усыпана цветами. Дворцов рассказал, что певец любил белые розы – именно эти цветы он дарил девушкам. Спустя два года после смерти исполнителя в годовщину выйдет песня, которую подготовил бывший директор, она посвящена их дружбе.

Ранее вдова сообщила, что не заключала с новым мужем брачный контракт.