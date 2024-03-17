Вдова Пьера Нарцисса заявила, что не заключала с новым мужем брачный контракт. Об этом сообщает StarHit.

Валерия Калачева, которая была супругой Пьера Нарцисса, в декабре 2023 года вышла замуж за музыканта Евгения Шахрая. По словам девушки, она счастлива в новом браке.

«У нас каждый день проходит в такой любви, в доброте, понимании, в наслаждении каждым мигом. Мы живем одним днем и наслаждаемся им», — рассказала Калачева.

Вдова Пьера Нарцисса добавила, что в ближайшее время они с новым мужем планируют отметить свадьбу. При этом Калачева заявила, что не заключала брачного контракта с возлюбленным несмотря на то, что Шахрай нормально относится к такой практике.

«Нам не нужен брачный контракт, ведь у нас все общее. Мы друг друга любим, готовы отдать друг другу все! Что касается других, то, возможно, для них это подстраховка. Нам незачем подстраховываться», — объяснила она.

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