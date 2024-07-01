Внебрачный сын Пьера Нарцисса Андре Мбоа узнал результаты ДНК-теста

20-летний внебрачный сын певца Пьера Нарцисса Андре Мбоа доказал с помощью ДНК-теста, что является родным артисту. Экспертиза показала, что он ребенок умершего вокалиста с вероятностью 99,9%.

Молодой человек, заявивший, что является сыном Нарцисса, впервые появился на публике после смерти исполнителя. Он принял участие в съемках шоу «МАЛАХОВ» на телеканале «Россия 1», на которых согласился пройти ДНК-тест. Биоматериал певца предоставила его бывшая жена Валерия Калачева.

«Вероятность того, что Пьер Нарцисс может быть биологическим отцом Андре Мбоа составляет 99,9%», - сообщила эксперт в студии программы.

Как рассказал Андре, он общался с отцом, когда он был жив, но никогда его не видел, так как жил в Камеруне. Пьер же не отказывался от внебрачного ребенка и никогда не сомневался, что является его биологическим родителем. Отметим, Мбоа также посетил похороны артиста, прошедшие в его родной стране.

Ранее вдова Пьера Нарцисса Валерия Калачева вышла замуж за лучшего друга певца.