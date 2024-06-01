Вдова Пьера Нарцисса Валерия Калачева сыграла свадьбу с лучшим другом певца. Об этом стало известно из соцсетей.

Заслуженный артист России Евгений Шахрай выложил на своей странице в соцсетях кадры со свадьбы — 31 мая он поженился на вдове Пьера Нарцисса Валерии Калачевой. На кадрах возлюбленные держат свидетельство о заключении брака.

Для торжества Калачева выбрала белоснежный пиджак, а ее супруг надел темно-синий костюм.

Отметим, что Евгений Шахрай был близким другом покойного Пьера Нарцисса. Валерия Калачева рассказывала, что певец еще при жизни одобрил их союз.

Напомним, Евгений Шахрай на 23 года старше Валерии. Впрочем, это никак не влияет на отношения звездной пары. Вдова Нарцисса не раз признавалась в любви музыканту.

«Моя родная душа, моя любовь, мой сильных дух, достойнейший из достойнейших. Благодарю вселенную за тебя», — писала она в соцсетях.

Ранее мы писали о том, как дочь Пьера Нарцисса отреагировала на свадьбу матери с лучшим другом певца.