Внебрачный сын Бедроса Киркорова о состоянии 91-летнего певца: «Потихоньку угасает»

Здоровье 91-летнего отца певца Филиппа Киркорова уже довольно давно волнует поклонников, так как в последнее время он стал все чаще попадать в больницу. В окружении артиста предпочитают не говорить о плохом, ведь все верят, что ему удастся прожить еще много лет. Однако пародист Александр Матвеев, которого даже называют внебрачным сыном Бедроса Филипповича, раскрыл истинное состояние музыканта. По его словам, он постепенно угасает.

Комик рассказал изданию «Утро.ru», что Киркоров-старший сейчас страдает от многих проблем, именно поэтому так редко появляется на публике. Больше всего у него болит спина, из-за чего ему и трудно передвигаться. Врачи в принципе советуют певцу как можно реже посещать массовые мероприятия, так как его организм крайне слаб.

«Бедрос потихоньку угасает, но окружение делает все, чтобы продлить его жизнь. Спасает же его дочь генерала Николая Антошкина – Елена Атошкина, которая постоянно кладет его в больницу. С ним там лежит помощница Олеся», - поделился Матвеев.

Отметим, что сильно за Бедроса Филипповича переживает его звездный сын. Он надеется, что его отец сможет прожить до 100 лет. Сам же Киркоров-старший не верит, что дотянет до этого возраста. «Бедрос однажды сказал композитору Игорю Крутому, что проживет до 94 лет», - рассказал пародист.

Ранее с журналистами пообщалась помощница Киркорова-старшего, с которой ему приписывают роман. Она раскрыла, в каких отношениях находится с певцом и как с ним познакомилась.