Новая молодая сиделка 91-летнего Бедроса Киркорова рассказала об их отношениях

91-летний отец певца Филиппа Киркорова несколько месяцев назад шокировал поклонников, сообщив о разводе с супругой. Тогда же появились слухи, что Бедрос Филиппович закрутил роман с молодой помощницей Еленой. Однако слухи так и не подтвердились, а через время сиделка у пожилого артиста сменилась. Впрочем, и с ней исполнителя заподозрили в романтических отношениях.

Чтобы прояснить ситуацию, на связь с журналистами помощница Киркорова-старшего Олеся вышла лично. Она призналась, что относится к певцу в почтенном возрасте с любовью и теплотой, однако между ними ничего нет.

«Я ему помогаю — и больше ничего. К Бедросу Филипповичу я отношусь тепло, уважительно, с любовью, как к человеку очень порядочному, доброму и светлому», - поделилась девушка с mk.ru.

В обязанности Олеси входит уход за певцом, приготовление ему пищи и помощь с приемом лекарств. Находится сиделка с ним практически 24 часа в сутки.

Примечательно, что познакомилась помощница с Бедросом Филипповичем благодаря его знаменитому сыну. Она большая поклонница его творчества, поэтому как-то принесла ему на концерт брошь собственного производства. Однако пообщаться в тот вечер ей удалось только с Киркоровым-старшим. Они обменялись контактами, и спустя два месяца пожилой артист связался с Олесей с предложением о работе.

Первое время, когда стали появляться слухи о романе, девушка сильно напрягалась и чувствовала себя некомфортно, но потом отпустила все негативные мысли. Она считает, что ей скрывать нечего, а соответственно и стыдиться. «Я перед богом чиста, я знаю, какие у нас отношения, и Бедрос Филиппович тоже знает», - отметила Олеся.

Напомним, что в июле Бедрос Киркоров вновь оказался в больнице. Его положили в госпиталь из-за жалоб на боли в ногах.