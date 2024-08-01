«Внебрачный сын Абдулова»: актер Нил Кропалов рассказал о предложении сдать ДНК-тест

Актер Нил Кропалов прокомментировал слухи о том, что Александр Абдулов является его отцом. В интервью изданию «7Дней.ru» он признался, что даже привык к званию «внебрачного сына», которое слышит еще с подросткового возраста.

«Мне было 12 лет, когда я начал работать в Ленкоме по трудовой книжке мамы. Это породило разговоры — мол, мальчик с улицы не мог просто так попасть в самый известный театр страны. А когда я подрос, начали отмечать мое внешнее сходство с Александром Абдуловым», – рассказал артист.

Нил пояснил, что разговоры возникли с еще большей силой, когда к нему начали обращаться представители федеральных телеканалов. Они предлагали сделать ДНК-тест, но молодой мужчина отказался.

«К разговорам о том, что я внебрачный сын Абдулова, уже привык», — добавил он.

Родители Нила являются творческими людьми. Мать – Оксана Калиберда известная актриса, а отец Николай Кропалов – композитор. У звезды есть еще сестра и брат.

Мать Кропалова рассказывала в интервью, что ее раздражают слухи о связи с Абдуловым. Она называла сходство сына с артистом надуманным, а саму историю – оскорбляющей ее достоинство.

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