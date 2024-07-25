«Баллы по ЕГЭ ниже среднего»: россиян возмутило поступление дочери Абдулова на бюджет во ВГИК

Россиян возмутило, что дочь актера Александра Абдулова взяли на бюджет во ВГИК с невысокими баллами за ЕГЭ. Они уверены, что их недостаточно для приема в легендарный институт и девочку «пристроили из-за памяти» к артисту.

На комментарии возмущенных людей обратила внимание Экспресс газета.

«Сомнения даже не было, конечно «поступила сама» с такими баллами на бюджет. Не смешите», «Ну какой сама, не смешите, баллы по ЕГЭ ниже среднего! А тут «вдруг» во ВГИКе она получает 100. Пристроили из-за памяти к Абдулову, вот и все», - говорится в большинстве комментариев.

Известно, что дочь актера получила 66 баллов за ЕГЭ по русскому языку и 78 – за экзамен по литературе. И только внутренние испытаний во ВГИКе она сдала на 100 из 100 возможных баллов.

Девочка начнет учиться на режиссера. Мастером ее курса будет народный артист Владимир Хотиненко. Россияне отмечают, что когда-то Абдулов и Хотиненко очень дружили.

Всего на бюджет выделили 15 мест, а конкурс составлял примерно 10 человек на место.

Подробнее о поступлении дочери Абдулова мы писали накануне.