Внебрачная дочь звезды «Маргоши» Тенина доказала родство с актером и вступила в борьбу за миллионы отца

Внебрачная дочь актера Бориса Тенина Мария Груздева сделала ДНК-тест и доказала родство со звездой сериала «Маргоша». Экспертиза показала, что Тенин на 99,9% является биологическим отцом девушки. Теперь она имеет законное право на получение его наследства.

О Марии общественность узнала в 2024 году. Она пришла на съемки телевизионной передачи и заявила, что ее папой является Тенин. Жена актера не поверила ей, так как не знала об изменах супруга, и на похоронах не было любовницы и внебрачных детей. Однако после проведения ДНК-теста ей и ее сыну Тимофею все же пришлось принять Груздеву в семью.

«Добро пожаловать в семью. У нас не подают друг на друга в суд и помогают. Отзови иск», - язвительно высказался Тимофей в студии программы «Пусть говорят».

Теперь Мария намерена получить наследство, оставленное отцом. Речь о 3-4 млн рублей за квартиру актера. Также девушка хочет сменить фамилию.

«Я считаю, что это правильно — поменять фамилию. Для меня важна кровь и предки мои тоже важны. Я хочу носить фамилию, которая должна была быть у меня при рождении. Я папу не обижаю при этом. Как любила его, так и люблю», - поделилась Мария.

Ранее появилась информация, что семья Нонны Мордюковой воюет за ее наследство.