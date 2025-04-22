«Они треплют нервы»: семья Нонны Мордюковой воюет за наследство актрисы спустя 16 лет после ее смерти

Звезда фильма «Родня» Нонна Мордюкова скончалась в 2008 году, но споры из-за ее наследства в семье продолжаются до сих пор. В беседе с «Абзацем» певец Юлиан раскрыл судьбу имущества актрисы.

Перед смертью Нонна Мордюкова составила завещание, согласно которому ее трехкомнатная квартира на Осеннем бульваре в Москве отошла к ее сестре Наталье Катаевой, которой не стало в 2022 году. После этого, по словам другой сестры артистки Людмилы, «захватили» ее племянницы Елена и Юлия.

«Квартиру Нонны фактически захватили мои племянницы. Одна их них — дочь нашей сестры Татьяны, другая — дочь нашего брата, генерала КГБ. Они поменяли там замки, вынесли мебель и имущество Нонны. Оно просто пропало, и племянницам все сошло с рук. Если бы я была в Москве, я бы не позволила это сделать», — заявила сестра Нонны Мордюковой.

Однако вскоре муж Юлии полностью выкупил жилплощадь, а в 2024 году о своих правах на имущество заявил младший внук актрисы Владимир. Теперь «дележка» квартиры между родственниками продолжается. Близкий друг семьи, певец Юлиан, уверен: невестка и внук Нонны Мордюковой не имею права претендовать на ее недвижимость.

«По закону квартира принадлежит Юле и никто, кроме нее, не может там ни на что претендовать. На нее вечно наезжают. А что касается этих людей [Владимира и его матери], то они просто до сих пор треплют нервы. Ходят по ток-шоу и сотрясают воздух. Это просто смешно!» — возмутился Юлиан.

Напомним, у звезды советского кино были свои причины ничего не оставлять младшему внуку. Единственный сын Нонны Мордюковой Владимир умер в 40 лет, оставив двоих детей. Сначала артистка с теплом относилась к младшему внуку и второй жене сына, но после трагедии посчитала Наталию Егорову причастной к его смерти. Именно поэтому актриса оставила Владимира без наследства. Знаменитость ушла из жизни 6 июля 2008 года в возрасте 82 лет.

Ранее сообщалось о том, что Юлиан пригрозил родственникам Нонны Мордюковой, бьющимся за ее квартиру.