Внебрачная дочь и наемник ВСУ: раскрыты наследники Александра Пороховщикова

Внебрачная дочь актера Александра Пороховщикова, скончавшегося в 2012 году, намерена получить наследство знаменитого отца. Анна Степанова доказала родство с артистом ДНК тестом и теперь претендует на исторический особняк в Староконюшенном переулке в центре Москвы.

«Я бы хотела сделать музей в доме», — рассказала она в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ.

Сам Пороховщиков завещал имущество молодой жене Ирине Жуковой, однако она, узнав о болезни мужа, покончила с собой за 40 дней до его смерти. Детей у пары не было.

В итоге наследство Пороховщикова досталось некоему Шалве Барабадзе-младшему. Проживающий в Грузии мужчина назвал себя братом актера по отцу. При этом при жизни они никогда не встречались. По данным НТВ, наследник стал наемником ВСУ и был ликвидирован под Бахмутом.

Впоследствии было установлено, что Шалва Барабадзе-младший не является родственником Пороховщикову, так как его отцом оказался совершенно другой человек.

«Его настоящий отец — Шота Шанидзе. Мама артиста Галина долго хранила эту тайну и раскрыла все карты слишком поздно», — сообщил адвокат Сергей Жорин, добавив, что отец актера умер в 1996 году.

Анна Степанова появилась только в 2021 году после того, как племяннице актера написала некая Елена и рассказала, что родила от Пороховщикова дочь.