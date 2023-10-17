Музея не будет, сделают киноакадемию: дом Пороховщикова отдали в распоряжение известному человеку

Деревянный дом актера Александра Пороховщикова на Старом Арбате отдали в распоряжение известному человеку из мира кино. Об этом рассказал охранник особняка в беседе с сайтом mk.ru.

Актер умер 11 лет назад. Дом, представляющий собой памятник федерального значения, разрушался: рамы рассохлись, ступеньки потрескались, внутрь проникали бомжи. Но сейчас все изменилось: в дом провели электричество, сделали отопление.

Охранник рассказал: «Так тут детская киноакадемия будет».

По его словам, в дом уже приходили представители организации – они смотрели, где в перспективе оборудовать залы и мастерские.

Дом Пороховщиков нельзя выкупить или передать в частные руки - это исторический памятник. С ним поступили иначе.

«Помещение отдали в распоряжение человеку из мира кино. Имени не могу назвать. Но вы его знаете, часто по телевизору видите», - сообщил сторож.

На уточняющий вопрос, отдан ли дом режиссеру Никите Михалкову, он ответил: «Только я вам этого не говорил».

В академии Михалкова пока никак не прокомментировали эту информацию. Комментарий обещали дать позже.

Известно, что Пороховщиков планировал открыть в доме музей. Охранник думает, что музея не будет. К зданию периодически приходят родственники актера и скандалят. Сторож сообщил, что внебрачная дочь Пороховщикова хотела пройти внутрь, но он ее не пустил.

Ранее художник Никас Сафронов не смог ответить, куда делись его картины из дома актера. Знаменитость признался, что не забирал произведения искусства.