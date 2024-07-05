Внебрачная дочь Евгения Стычкина отказалась от его фамилии и отчества

Внебрачная дочь актера Евгения Стычкина София, родившаяся у него во время короткого романа с однокурсницей, отказалась от его фамилии и отчества.

Актер Евгений Стычкин был дважды женат. От пианистки Екатерины Сканави у него родилась дочь Александра и сыновья Лев и Алексей, а вторая супруга, актриса Ольга Сутулова родила ему сыновей Михаила и Якова. Однако у Стычкина есть также внебрачный ребенок.

Как сообщает Super.ru, во время учебы во ВГИКе у Стычкина был короткий роман с однокурсницей Юлией Жемчуговой. В 1995 году у них родилась дочь София. Тем не менее, пара рассталась.

Впоследствии Жемчугова вышла замуж за Германа Финкельштерна, и он воспитал девочку. На своей странице в «Одноклассниках» мужчина публиковал фото приемной дочери с подписью: «Моя мышонка». Сейчас она носит двойную фамилию Жемчугова-Финкельштерн и отчество Германовна.

По информации из открытых источников, Финкельштерн окончил в 1995 году Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова и, вероятно, владел бизнесом в сфере общественного питания. Сама София в 2020 году открывала ИП и работала в сфере ресторанов и кафе, но в 2022 году прекратила деятельность ИП.

Как отмечает Super.ru, София поддерживает связь со Стычкиным и другими его детьми: они подписаны друг на друга в соцсетях. По информации издания, 28-летняя София окончила факультет журналистики Московского института телевидения и радиовещания Останкино. В студенческие годы она занималась репетиторством по русскому языку и литературе.

Ранее Ольга Сутулова дала интервью, в котором рассказала о браке с Евгением Стычкиным. Она призналась, что они с мужем очень разные, а привлекли ее оптимизм и безусловная вера во все хорошее артиста.