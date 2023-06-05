«Попала в проект через постель»: Ольга Сутулова рассказала о работе с мужем Евгением Стычкиным

Звезда сериалов «Сансара» и «Ленинград» Ольга Сутулова дала откровенное интервью порталу WomanHit.ru, где рассказала о творчестве и семейной жизни. Актриса упомянула своего супруга Евгения Стычкина, с которым обрела настоящее счастье.

Знаменитость призналась, что они с мужем очень разные. В Евгении ее привлекли оптимизм и безусловная вера во все хорошее.

«Не то что он себя специально настраивает, это его ДНК-код. Он просто не понимает, как может быть иначе. Для него это очевидное знание, что люди хорошие, и в итоге добро победит зло», – делится актриса.

При этом Сутулова уверяет, что Стычкин – далеко не легкий человек. Хотя у журналистов, работавших с ним, сложилось другое мнение. Артистка объясняет это тем, что ее супруг просто хорошо воспитан.

«Для него это принципиальная вещь — быть хорошо воспитанным. Но он достаточно сложный человек, просто его воспитание не позволит ему это показать», – говорит Ольга.

Евгений известен не только как актер, но и режиссер. Жена знаменитости рада, что он предстал в новом амплуа. Недавно она впервые почувствовала, что находится в привилегированном положении.

«Я — молодая мать, и муж-режиссер меня снимает. Наконец-то я попала в проект по блату, через постель, всю карьеру этого ждала», – смеется звезда.

Ольга отмечает, что на самом деле муж нечасто предлагает ей роли. В этот раз ей повезло, что все так сложилось.

Ранее мы писали о том, как актер Евгений Стычкин сравнил себя с Аллой Пугачевой и высказался о молодых режиссерах.