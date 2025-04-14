Внебрачная дочь артиста балета Мариса Лиепы раскрыла, какое наследство ей оставил отец

Актриса Мария Лиепа-Шульц рассказала, что ей досталось после смерти отца Мариса Лиепы. Оказалось, что внебрачной дочери звезды перешли квартира и ювелирные украшения.

По словам артистки, ее папа очень любил своих детей. С матерью Марии Марис провел последние годы своей жизни, но жениться на ней не успел. Когда они готовились к свадьбе, артист балета попал в больницу и уже не вернулся оттуда.

Наследством Лиепа свою внебрачную дочь не обделил. Он оставил ей четырехкомнатную квартиру, в которой она живет по сей день. Кроме того, достались Марии и ювелирные изделия.

«Когда я была маленькой, я все украшения цепляла и хватала. Он говорил: „Когда вырастишь, будешь носить“», - рассказала Мария в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

В студии программы актриса продемонстрировала кольцо, которое Марису подарила поклонница из Италии. Теперь это семейная реликвия. А помолвочное кольцо с бриллиантом, которое носила мама, теперь принадлежит внучке Лиепы.

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