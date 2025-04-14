НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 14 апреля 2025, 10:19
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Внебрачная дочь артиста балета Мариса Лиепы раскрыла, какое наследство ей оставил отец

Внебрачная дочь Мариса Лиепы Мария рассказала, что отец оставил ей квартиру.
Внебрачная дочь артиста балета Мариса Лиепы раскрыла, какое наследство ей оставил отец

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Актриса Мария Лиепа-Шульц рассказала, что ей досталось после смерти отца Мариса Лиепы. Оказалось, что внебрачной дочери звезды перешли квартира и ювелирные украшения.

По словам артистки, ее папа очень любил своих детей. С матерью Марии Марис провел последние годы своей жизни, но жениться на ней не успел. Когда они готовились к свадьбе, артист балета попал в больницу и уже не вернулся оттуда.

Наследством Лиепа свою внебрачную дочь не обделил. Он оставил ей четырехкомнатную квартиру, в которой она живет по сей день. Кроме того, достались Марии и ювелирные изделия.

«Когда я была маленькой, я все украшения цепляла и хватала. Он говорил: „Когда вырастишь, будешь носить“», - рассказала Мария в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

В студии программы актриса продемонстрировала кольцо, которое Марису подарила поклонница из Италии. Теперь это семейная реликвия. А помолвочное кольцо с бриллиантом, которое носила мама, теперь принадлежит внучке Лиепы.

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