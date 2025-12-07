Внебрачная дочь Алексея Глызина хочет претендовать на наследство певца

Внебрачная дочь Алексея Глызина намерена добиться официального признания. ДНК-экспертиза подтвердила родство певца с женщиной, представившейся Анной Алексеевной Глызиной.

Знакомство между ними произошло в студии программы «Звезды сошлись». Сам артист не отрицал, что мог быть связан с матерью Анны, но признаться в этом, по его словам, уже не способен — воспоминаний о тех отношениях у него не осталось. При этом Глызин уверил, что при подтверждении отцовства он не откажется от общения с дочерью.

Анна же тогда подчеркивала, что не преследует никаких материальных целей и мечтает лишь о человеческом контакте.

Теперь, после оглашения результатов экспертизы, позиция Анны изменилась. Юристы объяснили ей, что в случае признания отцовства она имеет право на обязательную долю наследства. Причиной является инвалидность женщины: у нее серьезные проблемы с ногами.

Сегодня Анна живет в небольшом арендованном жилье на окраине столицы, не работает и получает только пенсию по инвалидности. Поэтому она собирается закрепить свой статус юридически.

«Буду устанавливать, что я официальная дочка. Могу, допустим, пойти в загс и добровольный порядок установить. Потом уже пойму для себя, что мне нужно», — сказала она в эфире программы «Ты не поверишь!».

Возможно, на её решение повлияло и поведение артиста после эфира. Анна призналась, что рассчитывала хотя бы начать общение, однако попытка сблизиться с отцом успеха не принесла.

