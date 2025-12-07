«Нужно просто сажать людей»: Александр Ревва испугался сталкеров

Александр Ревва заявил, что сталкеров нужно наказывать. Подробности приводит Telegram-канал «Звездач».

Вслед за признанием Влада Соколовского и его жены Ангелины о многолетних угрозах со стороны преследователей к теме подключился и Александр Ревва. Хотя сам артист с подобными атаками не сталкивался, он убежден, что обществу необходимы строгие меры против сталкерства.

Ревва резко высказался о необходимости наказывать тех, кто нарушает личные границы знаменитостей и их близких. Кроме того, артист уверен, что таких людей нужно публично показывать - их лицо должны знать в обществе.

По словам Александра, нужно следить за сталкерами, ловить их и серьезно наказывать.

«Какая-то должна быть правовая норма. Нужно просто сажать людей, которые пытаются навредить. Сталкеры, я хочу к вам обратиться, я понимаю, что проблема в ваших каких-то психических... Прошу вас, не мешайте артистам творить и масштабировать любовь. У человека маленький ребенок и своя личная жизнь, почему он должен тратить свою энергию на вас?», — высказался артист на музыкальном фестивале «Песне года».

По словам Реввы, угроза навязчивых поклонников — это не просто бытовая неудобность, а реальная опасность, особенно когда в семье есть маленькие дети.

