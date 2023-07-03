«Вместо умиротворения началась агрессия»: появились новости о лечении 83-летней Светличной в психушке

О состоянии здоровья 83-летней звезды «Бриллиантовой руки» Светланы Светличной аудитория говорит уже не первый месяц. Дело в том, что постоянно в СМИ появляются новости о том, что актриса совсем плоха. Причем страдает она не только от физических, но и психологических проблем. Источники прессы сообщали даже, что у Светланы Афанасьевны развивается деменция. Однако ее близкие до последнего все эти слухи опровергали.

Недавно же подруга Светличной, пожелавшая остаться неизвестной, пообщалась с изданием Дни.ру и рассказала, что на самом деле она действительно мучается. По ее словам, некоторое время назад, находясь в кругу родных, артистка начала угрожать, что покончит с собой, и тогда семья положила ее в медицинское учреждение, так как считала, что там звезде советского кино будет безопаснее и лучше в целом. Но все оказалось иначе.

«Света стала там какой-то бурной, вместо умиротворения началась агрессия. Насколько я знаю, она даже напала там на медсестру», - призналась информатор СМИ. Также в издании отметили, что, по слухам, Светличная может сейчас находиться в психиатрической клинике. Подтвердить это пока не удалось. Сама она не отвечает на телефонные звонки.

Напомним, что до этих откровений подруги актрисы ее приятель Иван Николаев, а также невестка Ольга Калимбет опровергали все сообщения об ухудшающемся здоровье Светланы Афанасьевны. По их словам, она просто пожилой человек со своими «болячками», поэтому нет ничего удивительного в том, что она часто попадает в больницу.