«Пожилой больной человек»: появились подробности состояния 83-летней Светланы Светличной

Последние годы вокруг звезды советского кино и театра ходит немало тревожных слухов. В основном они связаны со стремительно ухудшающимся состоянием здоровья Светланы Светличной. Заявляли даже, что актриса совсем лишилась рассудка и уже никого не узнает. Однако эти домыслы опровергал ее друг Иван Николаев. Сегодня, 15 мая, заслуженная артистка РСФСР отмечает 83-летие, и в честь этого события ее приятель раскрыл небольшие подробности ее самочувствия.

В декабре прошлого года Иван делился с журналистами, что все слухи по поводу того, что Светлана Афанасьева перестала узнавать даже близких людей, не соответствуют действительности. По его словам, она действительно много болеет, но это естественно, так как у нее уже довольно почтенный возраст.

Спустя несколько месяцев Николаев своего мнения на этот счет не изменил. Он заявил, что Светличная хоть и пожилая женщина, но с ней все в полном порядке.

«Светлана Афанасьевна — пожилой больной человек. Актриса отдыхает, она в кругу семьи. И с ней все в порядке», - цитирует слова артиста издание Teleprogramma.pro.

Напомним, что домыслы о плачевном состоянии звезды советского кинематографа опровергала и ее невестка Ольга Калимбет. Она делилась с прессой, что Светличная часто оказывается в больнице, но не из-за критических проблем, а чтобы восстанавливаться из-за последствий различных «болячек».

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