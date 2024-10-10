«Говорят, что мне жалко денег»: Прилучный рассказал об алиментах на детей от Муцениеце

Актер Павел Прилучный ответил на вопрос об алиментах и заявил, что ему не жалко денег на детей от экс-жены Агаты Муцениеце. В интервью «7Дней.ru» звезда «Мажора» объяснил ситуацию с судами из-за наследников.

Журналисты попросили артиста прокомментировать слухи о том, что он решил судиться с бывшей супругой из-за того, что она потребовала слишком большие алименты. Знаменитость заявил, что его дети никогда ни в чем не нуждались и «нуждаться не будут». Он подчеркнул, что все свободное время посвящает семье.

«Мое участие в жизни детей только алиментами не ограничивается. Мы вместе ездим отдыхать, ходим на спорт, посещаем развлекательные центры. И когда говорят, что мне жалко денег на своих детей – это более, чем абсурдные домыслы», – заявил Прилучный.

Актер отметил, что живет и работает ради наследников и своей семьи.

Говоря о судах с Агатой, Павел упомянул о состоянии сына Тимофея. По словам мужчины, ребенок хочет остаться жить с отцом, но мама против этого.

«Он очень расстроен и не может понять, почему нужно пройти такой долгий и сложный путь, чтобы остаться жить с тем, с кем он хочет. Почему недостаточно его мнения и желания», – высказался артист.

Ранее Павел Прилучный рассказал, заберет ли к себе дочь Мию.