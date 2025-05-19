«Яркий политический подтекст»: Соседов отреагировал на участие SHAMAN на «Интервидении»

Сергей Соседов заявил, что SHAMAN может победить на «Интервидении». Об этом он рассказал «Страстям».

Сегодня стало известно, что представителем от России на песенном конкурсе «Интервидение» станет SHAMAN. По мнению музыкального критика Сергея Соседова, такая кандидатура вполне подходит под тематику конкурса.

«Думаю, наша первая кандидатура, и именно для такого конкурса, архиудачная. Конкурс имеет яркий политический подтекст, и именно российский певец патриотического направления должен быть первым его участником», — рассказал он.

При этом шансы на победу у певца достаточно большие, добавил Соседов.

«Полагаю, что Шаман ещё и выиграет этот конкурс. А почему нет?» — заявил он.

Ранее мы писали о том, что Сергей Соседов прокомментировал обвинения Ларисы Долиной в жестокости.