«Вместо профессионального разбора мы получили это»: Азиза впервые высказалась о скандале на «Суперстаре!»

Певица Азиза впервые прокомментировала скандал со своим участием в финале шоу «Суперстар!». В беседе с mk.ru артистка призналась, что разочарована итогами проекта, и поблагодарила за поддержку Сергея Соседова, заявившего, что у нее «украли» победу.

Лишившаяся победы на «Суперстаре!» Азиза после скандального финала получила массу поддержки и любви от поклонников. Одним из тех, кто наиболее активно защищал певицу на проекте, стал Сергей Соседов. Музыкальный критик заявил, что артистку «засудили» в финале шоу. Артистка поблагодарила эксперта и указала на его профессионализм.

«Сергей Соседов четко и ясно, профессиональным языком всем пояснил и прояснил неоднозначные моменты, возникшие на проекте. За что лично от меня ему низкий поклон. Он незаменимый эксперт, профессиональный музыкальный критик, а главное, что Сережа — человек с большой буквы!» — отметила Азиза.

Знаменитость не скрывает: она разочарована, что ее выступления на проекте не оценивались профессионально. Азиза считает свою победу заслуженной, но в финале шоу «здравый смысл» не восторжествовал.

«Вместо профессионального разбора вокальных и артистических качеств грамотно поставленной речью мы получили то, что получили. <…> Это действительно крепкая и чистая победа. А все, что произошло в финальной части, пусть останется в памяти и в истории», — заявила певица.

Артистка также поблагодарила тех, кто требовал, чтобы «здравый смысл восторжествовал», хоть этого и не случилось. Азиза заключила: «Я такая, какая есть. Неидеальная, но настоящая».

Напомним, финал «Суперстара!» 29 марта обернулся громким скандалом. Лера Кудрявцева публично обвинила участницу проекта Азизу в запугивании членов жюри и съемочной группы. Телеведущая отказалась оценивать выступление певицы, и та лишилась победы на шоу. Такие результаты вызвали негодование публики.

Ранее сообщалось о том, что в Сети раскритиковали Леру Кудрявцеву после конфликта с Азизой на «Суперстаре!».