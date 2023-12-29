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16:29, 29 декабря 2023
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Киркоров, Джиган, Милявская, Асти: кто находится под прицелом ФНС после «голой» вечеринки

Киркоров, Джиган, Милявская, Асти привлекли внимание ФНС после «голой» вечеринки.

Киркоров, Джиган, Милявская, Асти: кто находится под прицелом ФНС после «голой» вечеринки

© Freepik

Участникам «голой» вечеринки, которую организовала блогер Настя Ивлеева, дали время, чтобы разобраться с налоговой и закрыть имеющиеся дыры. Если они не успеют сделать это до нового года, то им грозят выездные проверки. Так, внимание ФНС привлекли многие артисты.

Анне Asti, Филиппу Киркорову, Джигану и его жене Оксане Самойловой, Лолите Милявской, Ксении Собчак и многим другим — следует обратить внимание на ситуацию, пишет Telegram-канал Mash. По данным СМИ, должникам уже были разосланы уведомления о неуплате. У них есть три дня до наступления нового года.

Также ФНС обратила внимание и на организатора скандальной вечеринки. В офисах блогерши уже прошли обыски. В данный момент налоговая собирает данные о незадекларированных доходах звезды.

Ранее в Сети опубликовали список артистов, которые не пришли на «голую» вечеринку. Так, на мероприятие не поехали: Тина Канделаки, Нюша, Яна Рудковская, Настасья Самбурская и другие.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Артем Хохлов
Теги:
скандал
налоги
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