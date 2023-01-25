Вместо него теперь поет другой: кто отобрал концерт и гонорары в Москве у оскандалившегося Меладзе

После скандала в Дубае Валерий Меладзе с женой вернулись в Россию и вновь поселились в своем подмосковном особняке. Певец должен был готовиться к туру по городам, который был запланирован давно и неоднократно переносился. Однако его высказывания не прошли бесследно, и концерты один за другим стали отменяться.

Сначала сообщили о возвращении билетов в Новосибирске, затем в Иркутске. Эти выступления были назначены на апрель и май 2023 года. А теперь стало известно, что и в Москве в марте Меладзе больше не ждут. Причем в столице артиста ждали одни из самых больших гонораров. Столики у сцены стоили по 70 тысяч рублей, и они уже все были распроданы.

В концертном зале «Барвиха Luxury Village» заявили, что концерт не отменяется. Просто теперь вместо Меладзе будет выступать другой артист – Владимир Пресняков. Билеты и места остаются все те же, но недовольные заменой могут их сдать. Однако, как отмечают организаторы, люди не спешат этого делать, и их вполне все устраивает.

Концерт Преснякова запланирован на 8 марта 2023 года. На данный момент в продаже остались несколько билетов по 50, 25 и 18 тысяч рублей.

Ранее стало известно о проблемах в браке Меладзе. Известный блогер Лена Миро высказалась на этот счет и заявила, что Джанабаевой аукнулось через несколько лет то, что она увела из семьи чужого мужа.