«Очень хлестка на язык, хабалиста»: Александр Васильев высказался о новой судье «Модного приговора» Лилии Рах

Стилист Лилия Рах дебютировала в конце апреля в качестве судьи программы «Модный приговор». Бывший ведущий проекта Александр Васильев высказался о коллеге в интервью на YouTube-канале «Телеканал Страз».

Историк моды удивился, что съемочная группа передачи не смогла найти ведущего в России. По его словам, наша страна настолько огромна, что можно было найти нужного человека, а не обращаться за помощью к коллегам из Казахстана.

Васильев рассказал, какое мнение у него сложилось о Лилии Рах. Стилист исходил в оценке новой ведущей не собственных впечатлений, а из опыта коллег.

«Говорят, что эта дама очень хлестка на язык, хабалиста, носит короткую прическу, одевается строго, стильно, была байером в Италии. Я, конечно, хотел бы посмотреть, насколько она справляется», — заявил историк.

Ранее сообщалось, что в годовщину смерти Вячеслава Зайцева о модельере вспомнил только Васильев. Он единственный, кто посвятил ему пост в социальных сетях.