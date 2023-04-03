Вместо лица сплошная рана: как живет и выглядит попавшая в аварию Регина Дубовицкая

Ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая пропала с экранов. Зрители стали замечать, что 74-летняя звезда юмористического шоу давно не появляется – даже критики программы успели по ней соскучиться. Оказалось, что с бессменной ведущей не случилось ничего страшного.

Если не считать аварию в 2007 году, когда Дубовицкая вместе с юмористкой Еленой Воробей попала в ДТП в Черногории. Ведущая получила многочисленные переломы, а ее лицо выглядело как одна сплошная рана.

Однако врачи смогли вернуть ей лицо и способность передвигаться без костылей. Сейчас с Дубовицкой все в порядке: она бодра и полна сил, чувствует себя прекрасно. Поэтому слухи о несуществующих болезнях расстраивают ведущую. Она целиком посвящает себя семье и тому, что всегда любила – «Аншлагу».

В обычной жизни ведущая не пользуется косметикой, ее не встретишь в спортзале или у массажистов. Рядом с Дубовицкой больше полувека находится ее муж – физик, профессор Юрий Айвазян.

У Дубовицкой есть внучка – тоже Регина. Однажды ведущая призналась, что бабушка из нее получилась лучше, чем мама.

Ранее сообщалось, что травница вернула деньги семье юмориста Александра Пономаренко за лечение, которое не помогло.