Травы убили, а не помогли: целительница вернула деньги семье умершего Пономаренко

Травница вернула семье умершего юмориста Александра Пономаренко деньги за лечение, которое не помогло. Назначаемые ею отвары делали только хуже.

Пономаренко обратился к нетрадиционным методам лечения после того, как химия перестала помогать. Чтобы избавиться от болезни, он обратился к травнице Валентине Сальниковой.

За помощь она потребовала предоплату в размере 100 тыс. рублей. Женщина много лет занимается травами, имеет сертификаты и звание профессора народной медицины.

Женщина делала назначения по видеосвязи. Однажды от травяного «зелья» Пономаренко потерял сознание, сообщает Woman.ru.

Тогда травница посоветовала вызвать врачей. Медики, узнав о народном лечении, потребовали его прекратить – в случае с Пономаренко травы только ухудшали состояние.

Сальникова отрицает, что из-за нее Пономаренко попал в реанимацию.

«Четвертая стадия. Какое может быть лечение Саши — человек уже погибающий?» - сказала она.

Ранее сообщалось, что дуэт Пономаренко 42 года скрывал существование третьего брата.