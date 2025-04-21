Вместо куличей был трехъярусный торт: Алла Пугачева с размахом отметила Пасху в Израиле

Уехавшая из России Алла Пугачева с размахом отметила Пасху с семьей в Израиле. В личном блоге муж певицы Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) поделился кадрами с праздника в узком домашнем кругу.

20 апреля Алла Пугачева вместе с родными отметила Пасху в собственном саду. Исполнительница хита «Миллион алых роз» организовала богатое застолье, красиво оформив территорию у дома. Все деревья украсили небольшими игрушками в форме пасхальных яиц, а на столах установили фигурки в виде зайчиков и агнцев, вазы с цветами и другие статуэтки, ассоциирующиеся с праздником. Судя по кадрам, гостей в доме артистки было немало. На одном из кадров можно было увидеть не традиционные куличи, а огромный трехъярусный торт в пасхальном стиле и разноцветные капкейки.

Недавно певица отметила 76-летие в кругу родных и друзей. Позднее Алла Пугачева публично обратилась к поклонникам и недоброжелателям и поблагодарила их за «жизнь в разных красках».

«Спасибо всем поклонникам моим и врагам тоже. Вы позволяете мне разукрасить жизнь разными красками. Я ведь внутри художник, и картина моего мира меняется постоянно. Мне очень интересно, как жизнь дальше ее нарисует. Спасибо вам», — заявила артистка.

Напомним, в 2022 году знаменитость вместе с мужем и детьми эмигрировала из России в Израиль. Недавно Алла Пугачева вступила в перепалку с российской журналисткой на Кипре. Певица не стала отвечать на вопрос, планирует ли она возвращаться в РФ, но при этом назвала себя «патриоткой».

Ранее сообщалось о том, что в Москве проверят бар, в котором праздновали день рождения Аллы Пугачевой. Глава ФПБК Виталий Бородин заявил: «Такое заведение надо закрыть».

*признан иноагентом на территории РФ