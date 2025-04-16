В Москве проверят бар, в котором праздновали день рождения Аллы Пугачевой

Бар в Москве, где 15 апреля праздновали день рождения уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой, проверят. С соответствующей инициативой выступил глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Во вторник в баре собрались поклонники артистки, а также ее директор Елена Чупракова, критик Артур Гаспарян, бывшая домработница Людмила Дороднова. Они поздравляли любимую певицу.

Бородин назвал поклонников Пугачевой «спящей ячейкой» и сравнил с бомбой замедленного действия. Заведение, где прошло мероприятие, следует закрыть, считает глава ФПБК.

«Мы обратили внимание на площадку и берем общественный контроль над теми, кто там находился… Такое заведение надо закрыть. Мы инициируем сегодня проверку бара, вплоть до того, как они платят налоги», - сказал Бородин изданию «Абзац».

Отдельно проверку проведут в отношении организаторов праздника. Бородин подчеркнул: люди понимали, куда шли.

Напомним, 15 апреля Пугачевой исполнилось 76 лет. Артистка встречала праздник за границей. Ее супруг выложил свежие фото певицы и подписал их фразой «в греческом танце».