Вместо извинений решил ударить: участник дорожного конфликта с Блиновским заявил, что драку начал муж иноцыганки

Алексей Блиновский, муж арестованной блогерши Елены Блиновской, стал участником дорожного конфликта на Шаболовке в Москве. Он подрался с другим водителем и получил травмы. Оппонент пострадавшего участника потасовки утверждает, что не собирался выяснять отношения на кулаках, передает Telegram-канал Mash.

Журналисты поговорили с мужчиной, который избил Блиновского. По словам водителя, он не начинал драку — первый в бой бросился муж блогерши.

Сначала, как рассказал собеседник журналистов, Алексей снес ему зеркало на машине, а потом вместо извинений решил ударить первым через стекло. В этот момент мужчина понял, что необходимо дать отпор. Избивший Блиновского водитель не занимался единоборствами, поэтому его самого удивил итог этой драки.

Муж арестованной блогерши отказался беседовать с корреспондентами, прибывшими на место ДТП. Он все время уходил от работников СМИ и пытался до кого-то дозвониться, передает Telegram-канал SHOT.

Ранее сообщалось, что Блиновского признали виновным в аварии на Шаболовке. Он попытался обогнать кроссовер на своем мотоцикле и снес ему боковое зеркало.